Fala utonięć w Polsce. Tragiczny bilans początku wakacji

Polacy toną na potęgę. Służby apelują

Ofiara utonięcia w Kanale Bystrym miała 55 lat. Jak podał zespół prasowy podlaskiej policji, tam dwóch mężczyzn, po wcześniejszym spożywaniu alkoholu, postanowiło pójść popływać. W pewnej chwili jeden z nich zorientował się, że drugi nie dopłynął do brzegu, ponownie wszedł więc do wody, by szukać kolegi. W tym czasie po drugiej stronie kanału kilka osób wskoczyło do kanału widząc tonącego. Wyciągnęli go na brzeg, ale nie udało się go uratować.