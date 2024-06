Skażone auto przy granicy. "Powinno zostać poddane analizie"

- W przypadku gdy to urządzenie wskaże zwiększoną moc dawki promieniowania jonizującego, funkcjonariusz Straży Granicznej przeprowadza dodatkowy pomiar ręcznym dozymetrem. Jeśli w tego typu sytuacjach występują jakiekolwiek wątpliwości co do interpretacji wyników, funkcjonariusze mogą je konsultować z dyżurnym Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki - podkreśla.