Skażone promieniotwórczo auto przy granicy. Co mogło grozić?

- Te 27 mikrosiwertów na godzinę to poziom mocy dawki zauważalny, gdyż jest to 100 razy więcej, niż tło naturalne. Ale jeżeli lecimy samolotem, to na wysokości 10 km mamy 5 mikrosiwertów na godzinę. Nie jest to więc dawka bardzo szkodliwa. Być może osoba, która dłuższy czas jeździła tym skażonym samochodem, mogła otrzymać jakąś większą dawkę, ale dla okolicznych ludzi nie stanowiłaby ona powszechnego zagrożenia - mówi naukowiec z IFJ PAN.