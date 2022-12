Prezes PiS o wojnie domowej i pacyfikacji. Szokujące słowa

Na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Soli prezes Kaczyński nakreślił swoją wizję, jak wyglądać może Polska, gdyby opozycja zwyciężyła w wyborach. - Co oni mają do zaproponowania? Mają niewątpliwie do zaproponowania swój poziom kultury, który nieustannie prezentują - mówił prezes PiS.