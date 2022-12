"Będziesz siedział". Kaczyński zdziwiony po incydencie w Legnicy

"Będziesz siedział" - takie okrzyki usłyszał Jarosław Kaczyński w Legnicy tuż przed drzwiami do sali, gdzie czekali jego zwolennicy. Prezes PiS był wyraźnie zdziwiony, że jego przeciwnicy dostali się tak blisko. - Mamy nadzieję, że usłyszał, co go czeka za łamanie prawa - mówi Wirtualnej Polsce Katarzyna Odrowska, jedna z protestujących mieszkanek dolnośląskiego miasta.