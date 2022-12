"Przejęcie" pilotów to nie wszystko. PiS szykuje jeszcze jedną ważną zmianę

Dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że to oznacza wzmocnienie niepokojącego zjawiska, czyli wykluczenia medialnego i cyfrowego. - Rozpakietowanie oferty telewizyjnej podroży ofertę. Ludzie, którzy będą chcieli naprawdę oglądać, znajdą sposób, by dotrzeć do danego kanału. Jednak rozpakietowanie kanałów, to, że będą one miały gorsze możliwości konkurencji, ale i to, że będą droższe, doprowadzi do tego, że wielu ludzi za to po prostu nie będzie w stanie zapłacić i będzie musiało zrezygnować z korzystania - wylicza.