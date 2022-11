Kolejny odcinek serialu Błaszczak i niemieckie Patrioty. "Budzi to zażenowanie"

Siemoniak jest zdania, że mówienie "Patrioty oferowane przez Niemcy są przestarzałe" czy składanie propozycji by wysłać je do Ukrainy, "służą temu, by Błaszczak mógł wycofać się ze swoich słów, które padły bez zgody Kaczyńskiego". - Jeszcze okaże się, że - jak sugeruje PiS - Niemcy nam wciskali złom. A przecież nie ma znaczenia czy sprzęt jest z lat 80., czy nie. Polska tego sprzętu nie ma. Ma znaczenie obecność sojuszników, która jest wartością samą w sobie. PiS-owi to nie pasuje - dodaje.