Skandaliczne słowa Grzegorza Brauna w Sejmie. Polityk PiS mówi wprost

"Będziesz pan wisiał!" - powiedział w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Czy powinien zrzec się immunitetu? - Wydaje mi się, że tak. Pewna granica została przekroczona. Tego typu sformułowania to groźba karalna. Tak to zabrzmiało i tak to zostało odebrane. Prokuratura tą sprawą się zajmie i dobrze by było, żeby poseł nie chronił się za immunitetem - ocenił wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Przypadek posła Brauna jest dla mnie bardzo smutny. Bardzo go ceniłem jako publicystę, twórcę wspaniałych filmów dokumentalnych, ciekawego intelektualistę. (…) Jak wkroczył do polityki, coraz bardziej się radykalizuje w kierunku bardzo niebezpiecznym. Nie zauważa, że czasami przekracza granice śmieszności. To smutny obraz, że człowiek ceniony w innej aktywności publicznej, kompromituje się w polityce - stwierdził Sellin. Pytany, czy Braun powinien zrzec się mandatu posła, odparł: "Byłoby lepiej i dla niego, gdyby z polityki zrezygnował".