Skandal w Wielkiej Brytanii. Telefon Liz Truss zhakowany przez Rosjan

- To, co się tutaj wydarzyło, jest absolutnie przerażające i wskazuje na to, że rząd był wyjątkowo pobłażliwy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa narodowego. Mamy ministrów używających swoich prywatnych telefonów do prowadzenia interesów rządowych za pośrednictwem aplikacji WhatsApp i prywatnych maili. To musi natychmiast się skończyć. To całkowicie nieodpowiedzialne i absolutnie przerażające - ocenia w rozmowie z brytyjskim dziennikiem prof. Antony Glees, ekspert ds. bezpieczeństwa.