Rosja zamawia nową broń. "Uderzą w listopadzie"

Teheran wspiera Moskwę

Już w połowie września Teheran wysłał urzędników do Rosji, aby sfinalizowali warunki dostaw dodatkowej broni, w tym dwóch rodzajów irańskich pocisków ziemia-ziemia - podał "The Washington Post", powołując się na administrację USA. Amerykański dziennik zaznaczył, że to wyraźny znak rozszerzenia roli Iranu jako dostawcy wojskowego dla Moskwy.