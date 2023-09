Skandal w stadninie w Dziemianach. "Poszedł za mną i wszedł pod prysznic"

"Wydarzenia te doprowadziły do końca mojej kariery"

W materiale stacji TVN przedstawiono więcej sytuacji kobiet, które oskarżają Marcina P. o niewłaściwie zachowanie. - Poszłam do swojego pokoju, zamknęłam się, w pokoju byłam sama. Jak zdjęłam buty, wszedł pan Marcin do mnie do Pokoju i zaczął mnie rozbierać. Zdjął mi spodnie, skarpetki, chciał mi zdjąć majtki - opowiada jedna z kobiet.