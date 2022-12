Skąd oni to wzięli!? Generał Skrzypczak o największej zagadce nowej fazy wojny

- Nie wierzę, aby po 10 miesiącach sankcji rosyjski przemysł miał potencjał, aby wyprodukować 200 nowych czołgów T-90. To, co pokazywano w rosyjskich materiałach, to mogą być czołgi odkupione przez Rosję z kraju, które je wcześniej nabył - uważa gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, który analizuje wydarzenia na wojnie w Ukrainie.