Wszystko jest dogadane? Ktoś ujawnia szczegóły przygotowań

Dzięki tym relacjom policzono, że w ostatnich dniach na Białoruś przybyła jedna rosyjska batalionowa grupa wojskowa - utworzona ze zmobilizowanych rezerwistów. Wyekwipowano ją we wszystko co potrzebne do prowadzenia wojny: ludzi, transportery opancerzone, działa, ciężarówki z amunicją, cysterny z paliwem. Takich grup może być już pięć-siedem. Poszczególne oddziały widywano w okolicach poligonów, co oznaczałoby, że ćwiczą. Z kolei białoruskie wojsko ćwiczyło ostatnio przeprawę przez rzekę Berezynę. Co mogą szykować?