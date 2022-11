Stanęli do wojny z Rosją. Wrócili pokiereszowani. Prośba do rządu PiS

- Białoruscy ochotnicy to weterani z wojny o Donbas z 2014 roku, ale także przedstawiciele emigracji, którzy przyjechali do Polski po 2020 roku i sfałszowaniu wyborów na Białorusi. To są te młode chłopaki z polskich budów, kierowcy tirów i kurierzy. W tej walce widzą szansę na zmianę sytuacji na Białorusi - tłumaczył wówczas Siarhiej Pielasa, dziennikarz Telewizji Biełsat.