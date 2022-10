Łukaszenka chce ich dopaść. Nowe zarzuty

Komitet Śledczy chce skazać wspomniane osoby zaocznie. Tłumaczy, że przebywają poza krajem i unikają stawienia się przed organami. W rzeczywistości, ich powrót do Białorusi oznaczałby natychmiastowy areszt. Sam Łatuszka, w komentarzu dla Białsatu, podkreślał, że jest gotów do stawienia się zdalnego. Z kolei we wpisie na Twitterze zauważał, że Mińsk robi wszystko, by wywoływać wśród opozycjonistów poczucie strachu.