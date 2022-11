Zakpili z sojuszu Łukaszenki i Putina. Ktoś ujawnia tajemnice z przygotowań do nowego etapu wojny

Wołokonowka to miejscowość w Rosji położona niedaleko ukraińskiej granicy. Stamtąd już niedaleko do ukraińsko-rosyjskiego frontu. Wojskowe zaopatrzenie z Białorusi trafia także do stacji Uspienskaja, położonej niedaleko Doniecka. 26 października dojechały tam koleją 24 wozy pancerne. To przykłady informacji ujawnianych za pośrednictwem serwisu Telegram przez "Wspólnotę Białoruskich Kolejarzy". Często publikują oni dane o wojskowych pociągach, zanim transporty dotrą do celu po pokonaniu dystansu 1300-2000 km.