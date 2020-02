Siostrzeniec Morawieckiego protestuje przeciwko TVP. "Wujek jeszcze nie komentował"

Franek Broda organizuje swój protest przeciwko TVP. Nie przeszkadza mu to, że jego wujkiem jest premier Mateusz Morawiecki. Otwarcie krytykuje działania rządu i PiS. Ostatnio przyznał, że wujek nie skomentował jeszcze jego działań.



- To nie tak, że zobaczyłem jakiś materiał, i postanowiłem zorganizować protest. Zbierało się to we mnie przez długi czas. Gdy włączałem TVP i słyszałem po raz kolejny, jaki to PiS jest wspaniały, a opozycja jaka zła, to zrozumiałem, że trzeba coś z tym zrobić - tłumaczył nam.