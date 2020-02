Fala oburzenia po słowach Beaty Kempy. Nazwała Krzysztofa Śmiszka "kandydatką na pierwsza damę"

Beata Kempa wystąpiła na konwencji Solidarnej Polski. Europosłanka nazwała Krzysztof Śmiszka z Lewicy, a prywatnie partnera Roberta Biedronia, "kandydatką na pierwszą damę". Ta wypowiedź wywołała niemałe kontrowersje.

Na scenie pojawiła się również europosłanka Beata Kempa . Zaapelowała m.in. do parlamentarzystów Solidarnej Polski , aby dalej walczyli o reformę sądownictwa. - My będziemy stać na straży polskich interesów w Parlamencie Europejskim , a wy róbcie swoje w Sejmie - mówiła podczas konwencji.

Odniosła się również do Roberta Biedronia, kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich 2020. - Póki co, widzimy jak pan i kandydatka na pierwsza damę radośnie oklaskujecie ataki na Polskę - stwierdziła Kempa, nawiązując do Krzysztofa Śmiszka, partnera Biedronia.