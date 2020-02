Solidarna Polska na konwencji broni reformy sądów. "Trwa zamach sędziowski na ustrój Polski"

W sobotę w samo południe rozpoczęła się konwencja Solidarnej Polski. Głównym tematem wystąpień kolejnych polityków była reforma sądownictwa i obrona kolejnych ustaw, wprowadzanych przez obecny rząd.

Minister sprawiedliwości ocenił, że nie była to czysta kurtuazja.

Prokurator generalny podziękował też Andrzejowi Dudzie za podpis pod tzw. ustawą dyscyplinującą sędziów. Jego zdaniem to wyraz odwagi i odpowiedzialności za Polskę.

Władze Solidarnej Polski pokazały spot zatytułowany "Sprawiedliwa Polska". Jednak jak przyznał szef ministerstwa sprawiedliwości, zabrakło tu porównania do czasów, kiedy w Polsce rządziła Platforma Obywatelska.

- Ale ważniejsze jest to, o czym mówili moi poprzednicy, m.in. Patryk Jaki. Jesteśmy bowiem w dramatycznym i szczególnym momencie historii Polski. To wykracza daleko poza sferę sądownictwa. To chwila, gdy bardzo wpływowa grupa sędziów wypowiedziała posłuszeństwo ustawom, prawu, konstytucji. To grozi anarchią, realnym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku prawnego - stwierdził Ziobro.

Solidarna Polska zdecydowanie w obronie reformy sądownictwa

Podczas sobotniej konwencji jako jeden w pierwszych polityków głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Odpierał on zarzuty, że nowe przepisy są określane jako ustawa "kagańcowa".

Kempa porównała także słowa i działania polityków opozycji, którzy w Brukseli interweniują w sprawie łamania praworządności w Polsce, do Targowicy. Tak mówiła m.in. o marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim oraz byłym szefie dyplomacji Radosławie Sikorskim.

- Ale chcę się tu zwrócić do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezesa Solidarnej Polski: my bitwę w europarlamencie ustaniemy, my ją wygramy - powiedziała Kempa. Obawy opozycji o naruszanie zasad trójpodziału władzy nazwała "paranoicznymi".

- Stańmy dziś murem za panem ministrem, który jest hejtowany. Stańmy murem za Polakami, którzy chcą zmian w sądownictwie. Oni ich chcą, a nie brukselskie elity. My to wytrzymamy i razem pójdziemy do przodu! – zakończyła wystąpienie Beata Kempa.