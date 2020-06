Siostrzeniec Mateusza Morawieckiego uderza w PiS. Franek Broda: "odczłowieczanie społeczeństwa"

Siostrzeniec Mateusza Morawieckiego kolejny raz zabiera głos ws. LGBT

17-latek w rozmowie z portalem se.pl przyznaje, że on również padł ofiarą hejtu. - Gdyby mój dziadek żył, to nigdy nie dopuściłby do tego, co się teraz dzieje. Zawsze mi powtarzał, że dla człowieka najważniejszy jest człowiek i wszystkich trzeba szanować - mówił. Zmarły Kornel Morawiecki był ojcem premiera Mateusza Morawieckiego.

Nastolatek uderzył również w Prawo i Sprawiedliwość. - To, co oni teraz robią, to jest odczłowieczanie społeczeństwa. Do tego dochodzi postawa prezydenta Andrzeja Dudy. Sam o sobie mówi, że głowa państwa powinna łączyć wszystkich obywateli, tymczasem on brutalnie dzieli Polaków - podsumował.