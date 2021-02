Siostrzeniec Mateusza Morawieckiego krytykuje Przemysława Czarnka

Przemysławowi Czarnkowi często wypominane są słowa o tym, że "osoby LGBT nie są równe ludziom normalnym". Wrócił do nich siostrzeniec Mateusza Morawieckiego. Franciszek Broda przyznał swego czasu, że jest osobą homoseksualną. Teraz powiedział "Super Expressowi", że "przemoc słowna i ideologiczna, jaką stosuje minister edukacji i nauki, jest niedopuszczalna".

Siostrzeniec premiera krytykuje Przemysława Czarnka

- Skoro minister, który ma być rzecznikiem tych dzieci, wzorem postępowania, mówi takie rzeczy, to jak młodzi ludzie mają nie czuć się przez niego gorsi, bezwartościowi, a wręcz szkodliwi? - mówi siostrzeniec premiera. Dodaje, że takie słowa pchają osoby homoseksualne w depresję, co może nawet skończyć się tragedią.

Broda ocenia, że postawa Czarnka może zostać odebrana jako przyzwolenie do ataków na osoby o odmiennej orientacji seksualnej, nie tylko psychicznych, ale też fizycznych. Nastolatek wyraził wątpliwości dotyczące obecności w rządzie ministra edukacji i nauki. Broda krytykował polityka tuż po wyborze na to stanowisko, nazywając go "homofobem".