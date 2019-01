"Siostry Godlewskie polskiej bankowości". Dosadne porównanie polityk SLD

Katarzyna Piekarska uważa, że na dwie dobrze opłacane współpracownice prezesa NBP zgotowano nagonkę. Była posłanka SLD nie wyklucza, że mają one kompetencje by otrzymywać tak wysokie zarobki, a "zrobiono z nich siostry Godlewskie polskiej bankowości".

Prezes NBP Adam Glapiński nie chce potwierdzić medialnych doniesień o wysokości zarobków obu pań. Niewykluczone, że zmusi go do tego jednak ustawa. Co najmniej trzy kluby parlamentarne, w tym rządzące Prawo i Sprawiedliwość , zapowiedziały projekt w tej sprawie.

Kukiz'15 złożył też zawiadomienie do prokuratury i służb specjalnych. Sam Paweł Kukiz zaapelował do ministrów Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego (koordynatora służb), by zajęli się sprawą. - Powinni sprawdzić, czy nie doszło do przestępstwa niegospodarności. Rozumiem, że pieniądze na tych stanowiskach powinny być duże, ale to jest skandal - powiedział o zarobkach współpracowniczek prezesa NBP.