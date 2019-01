"Absolutny skandal" w NBP. Kukiz'15 składa zawiadomienie do prokuratury

Kukiz'15 składa do prokuratury zawiadomienie o "możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności" przez prezesa NBP Adama Glapińskiego. Chodzi o głośną sprawę horrendalnie wysokich zarobków jego dwóch asystentek. - To absolutnie skandaliczne - podkreśla ugrupowanie.

O złożeniu zawiadomienia poinformowali posłowie Piotr Apel i Jerzy Kozłowski. "Adam Glapiński, sprawując funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego, mógł popełnić przestępstwo z art. 296 paragraf 1 kodeksu karnego (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym) przez to, że w okresie sprawowania funkcji zawarł umowy o pracę ze swoimi asystentkami: Martyną Wojciechowską oraz Kamilą Sukiennik, przyznając im nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie, czym doprowadził do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Narodowemu Bankowi Polskiemu" - czytamy w dokumencie przekazanym PAP.

"Porażające zarobki"

O zarobkach asystentek w NBP rozmawiali wcześniej goście programu "Tłit". - To porażające zarobki. Oczekuję, że prezes NBP zmieni styl zarządzania bankiem, że wróci normalność, bo to, co się dzieje, jest nienormalne. Dyrektorki i asystentki zarabiają prawie tyle, co kanclerz Niemiec - wskazywał szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.