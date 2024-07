Siostra Morawieckiego ujawniła swój majątek. Porównaliśmy z byłym premierem

Morawiecka to najstarsza siostra Mateusza Morawieckiego. Co ciekawe, z PiS jest związana od 2006 r., a jej brat od 2016 r. W przeszłości pracowała w Polskim Radiu Wrocław (m.in. jako szefowa zespołu programów informacyjnych), była rzeczniczką prasową wrocławskiego kuratorium oświaty, a przez rok pracowała w gabinecie b. marszałka województwa dolnośląskiego Pawła Wróblewskiego z PiS, który przeszedł później do PO. Przez jakiś czas była też zastępcą dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury. W 2018 bezskutecznie ubiegała się o fotel burmistrza Obornik Śląskich.