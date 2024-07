"Spółka-widmo" powołana przez PiS. Milionowe straty, śledztwo prokuratury

- Śledztwo o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k., związany z możliwym niedopełnieniem obowiązków lub nadużyciem uprawnień przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowym Rolno Spożywczej Spółki Inwestycyjnej w związku z nieprawidłowościami w zakresie zawierania umów z kontrahentami spółki. W sprawie przesłuchano m.in. członków Rady Nadzorczej spółki, obecnie gromadzona jest też obszerna dokumentacja, celem zweryfikowania sformułowanych przez zawiadamiających wątpliwości co do prawidłowości i gospodarności zawieranych przez spółkę umów - przekazał nam Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.