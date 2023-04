200 milionów na "spółkę widmo". Na jej czele działacz PiS, specjalista od sportu

- 200 mln zł to ogromna kwota, jaką KOWR wyłożył na działalność spółki. To gigantyczne pieniądze wydane tylko po to, by działacze związani z PiS otrzymali kolejne posady. Problem w tym, że nie wiadomo do tej pory, czym się zajmuje Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna. Jej działalność przypomina spółkę widmo – mówi Wirtualnej Polsce posłanka Dorota Niedziela.