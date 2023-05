Rolna "spółka widmo". Tysiąc ton jabłek i blisko 1,5 miliona złotych kosztów

I jak dodaje, RSSI udało się do tej pory pozyskać z rynku krajowego 1 tys. ton polskich jabłek i sprzedać 450 ton, m.in. na rynek w Kazachstanie, Singapurze i na Litwie. Wiceminister Romanowski podkreśla, że udało się to, "mając na uwadze to, że spółka jest nowym podmiotem na rynku, bez żadnej historii handlowej (co może momentami przełożyć się na dłuższe negocjacje handlowe), a także mimo tego, że nie posiada własnych zasobów jabłek oraz działających magazynów i linii sortowniczych.