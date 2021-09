Siostra Kima awansowała. Zmiany w Korei Północnej

Korea Północna testuje nową broń. Pociski szybsze od dźwięku

Doniesienia z Pjongjangu ws. zmian we władzach napłynęły dzień po tym jak KCNA poinformowała, że na Morzu Japońskim znów testowano broń hiperbaryczną. To pociski wielokrotnie szybsze od dźwięku i trudne do zestrzelenia przez systemy antyrakietowe.