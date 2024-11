Silna eksplozja w Biełgorodzie. Rosjanin nagrał moment ataku

Mrożące krew nagranie z rosyjskiego Biełgorodu. Jeden z mieszkających tam Rosjan nagrał moment, w którym dron uderza w budynek mieszkalny. Agencja Reutera udostępniła jego materiał i pokazała też nagrania, które zaczęły krążyć po rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie. Najpierw można usłyszeć charakterystyczny dźwięk bezzałogowca, a następnie potężny huk. Świadek uderzenia szedł akurat po chodniku obok i uchwycił telefonem moment eksplozji. Kilka mieszkań w wielopiętrowym budynku zostało uszkodzonych, a wybuch wywołał pożar. Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesława Gładkowa, służby ratunkowe szybko przystąpiły do akcji, by opanować sytuację i ewakuować mieszkańców. Według Reutera, w wyniku ataku co najmniej cztery osoby zostały ranne, ale nie zgłoszono ofiar śmiertelnych. Rosjanie uważają, że był to ukraiński dron, dlatego lokalne władze wprowadziły stan wyjątkowy, mający na celu ochronę cywilów oraz naprawę zniszczeń​ po ataku w mieście.