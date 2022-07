Siłą wieźli ich na front. Wyskakiwali z rozpędzonych ciężarówek

Do organizacji zwracają się sami żołnierze oraz ich bliscy. - Wojskowi lub ich krewni piszą do nas codziennie. Trzeba też wziąć pod uwagę, że niewiele osób na froncie ma telefony. Wielu zabrano iPhone’y, chodzą ze zwykłymi "deseczkami" i nie wiedzą, gdzie się zwrócić. Skontaktowaliśmy się z ponad 350 żołnierzami. Ale zazwyczaj kontaktuje się z nami jeden żołnierz, a razem z nim są jego koledzy, do 15 osób. Był przypadek, że przez jednego wojskowego zgłosiło się do nas około stu jego kolegów, czyli jest to zjawisko masowe. Wielu wojskowych po prostu nie rozumie, co robią na terytorium Ukrainy - tłumaczy Maładajewa.