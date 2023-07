Sikorski wysłał prywatną wiadomość. Posłanka Lewicy ją upubliczniła

W programie "Fakty po Faktach" w TVN24 europoseł Radosław Sikorski potwierdził, że nie będzie kandydował w najbliższych wyborach parlamentarnych. - Ustaliliśmy z Donaldem Tuskiem, że gdybym kandydował u siebie do Sejmu czy Senatu, to musiałbym prowadzić kampanię w swoim okręgu. Nie kandydując tym razem, mogę pomóc koleżankom i kolegom w całym kraju. I to zamierzam robić - powiedział.