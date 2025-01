Sikorski: Putin musi zasłużyć na szczyt z Trumpem ws. Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas "śniadania ukraińskiego" w Davos wyraził opinię, że Władimir Putin powinien "zasłużyć na szczyt" z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie wojny w Ukrainie. Sikorski zaznaczył, że szybkie spotkanie mogłoby wynieść Putina ponad jego rzeczywiste znaczenie.

- Prezydent USA jest przywódcą wolnego świata, a Władimir Putin jest wyrzutkiem i oskarżonym zbrodniarzem wojennym za kradzież ukraińskich dzieci. Sugerowałbym, że Putin musi zasłużyć na szczyt, bo jeśli uzyska go zbyt wcześnie, to wyniesie go to ponad jego znaczenie i da mu złe wyobrażenie o sytuacji - powiedział Sikorski.

- Prezydent Trump rozpoczął (swoją prezydenturę) dobrze, uznając, że to Putin musi zmienić swoje stanowisko, a nie Ukraina. (…) Jeśli mogę coś zasugerować nowej (amerykańskiej) administracji, wychodząc z głębi doświadczenia kraju, który ostrzegał resztę Zachodu przed Putinem i nie zawsze był słuchany, to jest to, że to nie jest Putin, którego prezydent Trump znał w swojej pierwszej kadencji - podkreślił Sikorski.

Minister wyraził przekonanie, że Ukraina jest w stanie nadal walczyć z Rosją w bieżącym roku. Podkreślił, że Rosja znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ jej gospodarka zmierza ku upadkowi.

Duda o rozmowach pokojowych

Prezydent Andrzej Duda, przemawiając w Davos, również zwrócił uwagę na globalny charakter wojny w Ukrainie. Podkreślił, że konflikt ten wymaga międzynarodowych rozwiązań, a nie lokalnych działań.

- Szeroka była to dyskusja, z której jest jedna z naszego polskiego punktu widzenia niezwykle ważna konkluzja. Mianowicie, wszyscy chcemy tego, aby jak najszybciej na Ukrainie i dla Ukrainy było rozwiązanie pokojowe, ale nie chcemy ani rozmów pokojowych, ani takiego rozwiązania pokojowego, które byłoby tak naprawdę jakimś fałszywym kompromisem, które byłoby rozwiązaniem na każdych warunkach. Nie, to Władimir Putin powinien prosić o to, by strony usiadły do stołu negocjacji pokojowych. To Rosja nie może wygrać tej wojny - podkreślił prezydent.

