Rozmowy pokojowe ws. Ukrainy. Duda: Putin powinien prosić o to

- Szeroka była to dyskusja, z której jest jedna z naszego polskiego punktu widzenia niezwykle ważna konkluzja. Mianowicie, wszyscy chcemy tego, aby jak najszybciej na Ukrainie i dla Ukrainy było rozwiązanie pokojowe, ale nie chcemy ani rozmów pokojowych, ani takiego rozwiązania pokojowego, które byłoby tak naprawdę jakimś fałszywym kompromisem, które byłoby rozwiązaniem na każdych warunkach. Nie, to Władimir Putin powinien prosić o to, by strony usiadły do stołu negocjacji pokojowych. To Rosja nie może wygrać tej wojny - podkreślił prezydent.