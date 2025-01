Trump zamrozi wojnę w Ukrainie? To wpłynie na przyszłe granice

Według niego sytuacja w Ukrainie pozostanie na politycznym porządku dziennym, by nie dopuścić do kolejnych inwazji. W ocenie eksperta Rosja nie anektuje terytoriów ukraińskich, jednak linia zawieszenia broni de facto nakreśli tamtejsze granice .

Jak podkreślił prof. Uniwersytetu Yeditepe, główne punkty sporne między USA i należącą do NATO Turcją to obecność wojskowa USA na terenie Grecji i Republiki Cypru, konflikty dotyczące wyłącznych stref ekonomicznych we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz działalność kurdyjskich sił w Syrii, które Ankara uznaje za odnogę Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uważanej za organizację terrorystyczną przez Turcję, UE i USA. Zaznaczył, że "mimo tego, iż Trump czasami mówi o wycofaniu militarnym z Syrii, to politycznie i ekonomicznie USA inwestują" w tamtejsze siły kurdyjskie.