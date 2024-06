Sikorski przymierzany do Komisji Europejskiej? "To nie jest przypadek"

W poniedziałek Donald Tusk wziął udział w nieformalnym szczycie przywódców europejskich, na którym omawiane było obsadzanie kluczowych stanowisk w Komisji Europejskiej. Dużo się mówiło, że Radosław Sikorski może objąć jakąś ważną tekę, jednak premier stwierdził, że nie chciałby, aby opuścił rząd, ponieważ "jest bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych". - Mamy wielki sukces na polu międzynarodowym. Polska stała się ponownie jednym z najważniejszych graczy w Europie - stwierdził w programie "Tłit" WP Jacek Karnowski. Podkreślił także, że "to nie jest przypadek, że Radosław Sikorski jest rozpatrywany na jedne z najważniejszych funkcji w Unii Europejskiej". - To nie jest żaden przypadek, to jest pozycja Donalda Tuska jako premiera - zaznaczył gość programu.

