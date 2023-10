Sikorski o PiS: Zamordyści uczciwie mówią o swoich planach, tylko my im nie wierzymy

Nie "Majdan" tylko jakiś krzykacz na Majdanie. Ale to Janukowycz pierwszy zerwał porozumienie. A co do formy, to musi ona być dostosowana do sytuacji. To nie była herbatka u cioci tylko dramatyczna chwila, w której byliśmy o włos od eskalacji masakry. Ukrainie groził stan wojenny. Jak dobitnie tłumaczysz przyjacielowi, że grozi mu niebezpieczeństwo, to go nie straszysz, tylko przestrzegasz. Powiedziałem to w takiej formie, żeby dotarło. I dzięki Bogu poskutkowało.