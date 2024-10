Sikorski: jeśli będą rosyjskie akty dywersji, podejmę kolejne decyzje

Sikorski "ma informacje"

- Rosja prowadzi wojnę hybrydową nie tylko wobec Polski, ale wobec całego Zachodu. Próbowała wpłynąć przekupstwem i agresją informacyjną na wynik referendum w Mołdawii, teraz robi to samo w Gruzji, ale w Europie to nie tylko próba wpłynięcia na wyniki wyborów. To także akcje dywersji, podpalenia, morderstwa, w poprzednich latach wysadzanie składów amunicji. Są co najmniej próby tego typu dywersji w Polsce, dzięki Bogu zatrzymane przez nasze służby specjalne, ale prokuratura przedstawiła mocne dowody. (...) Ja mam uprzywilejowaną wiedzę na ten temat, kto stał za tym sabotażystą - mówił Sikorski dziennikarzom.