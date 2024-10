Rosyjski konsulat zamknięty. "To jest takie ostrzeżenie"

- To jest takie ostrzeżenie, że jak trzeba, to przywalimy - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską zamknięcie konsulatu rosyjskiego w Poznaniu ppłk Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. To efekt oskarżeń Polski kierowanych wobec rosyjskich służb o prowadzenie dywersji w naszym kraju.