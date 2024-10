Ruch Sikorskiego wobec Rosji. "Minister zamknął de facto dwa konsulaty"

- Postawiłbym pytanie, czy w tej chwili (w relacjach z Rosją - red.) jest sens cokolwiek zmieniać w aktualnej sytuacji, którą utrzymywaliśmy przez cały czas trwania wojny. Poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją obniżyły chyba tylko Estonia, Łotwa i Litwa (…). Gdybyśmy teraz coś podobnego zrobili (…), to pytanie jest podstawowe, co my w ten sposób osiągamy i czy to miałoby jakiekolwiek znaczenie? - pytał na antenie stacji.