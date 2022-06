Siewierdonieck "wyrazem bezsilności armii rosyjskiej". Wojskowy wskazał powód porażek Rosji

Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski zdradził, jaki jest możliwy scenariusz walk o Siewierdonieck. Zdaniem eksperta to miasto jest "wyrazem bezsilności armii rosyjskiej". - Rosjanie Siewierdonieck szturmują od 30 dni i nie mogą zdobyć. Te walki obronne, które prowadzą Ukraińcy, są niezwykle skuteczne i zadają Rosjanom duże straty - wyjaśnił gość WP. - Siewierdonieck urasta do symbolu miasta - twierdzy, której Rosjanie nie mogą zdobyć - dodał gen. Skrzypczak. - Były dowódca Wojsk Lądowych przekazał, że ściąganie odwodów przez armię rosyjską na ten kierunek, świadczy o tym, że okupant ma wielki problem. - Po drugie: cały czas muszą rotować pododdziały, które ponoszą duże straty w wyniku walk w Siewierdoniecku - dodał ekspert i zaznaczył, że walka w tym mieście jest dla sił rosyjskich bardzo wyczerpująca. - Nie rozumiem, że dowódcy za wszelką cenę chcą zdobyć to miasto, zamiast szukać obejścia. Sądzę, że to jest wyraz woli politycznej z Kremla - zaznaczył rozmówca Agnieszki Kopacz-Domańskiej. - Widać wyraźnie w tej wojnie, że politycy decydują o tym, jak wojskowi mają walczyć, gdzie i przy użyciu jakich sił i środków - zaznaczył gość WP i wyjaśnił, że to jest jeden z powodów porażek amii rosyjskiej.