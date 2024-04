Siemoniak o Funduszu Sprawiedliwości. "To największa afera od dziesiątków lat"

Upartyjnienie w służbach specjalnych

Minister koordynator służb specjalnych był pytany też o "intensywny audyt" we wszystkich służbach specjalnych. - Kończymy już, analizujemy zebrane informacje. One mówią o upartyjnieniu w rożnych decyzjach kadrowych. Widać też lekceważący stosunek do pieniędzy publicznych. Będziemy to kierować do prokuratury i upubliczniać - relacjonuje Siemoniak.