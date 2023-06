Sieją nienawiść, szczują, nawołują do zbrodni. Litewska prokuratura bada "medialnych siepaczy" Putina

Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że w przypadku wystąpień Sołowjowa i Skabajewej w programach telewizyjnych kremlowskiej stacji oraz na You Tubę można mówić o podżegani do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. "Moje oświadczenie skierowane do Prokuratora Generalnego Nidy Grunskiene stwierdza, że ci propagandyści państwa rosyjskiego systematycznie, metodycznie i stale publicznie wzywają kierownictwo armii Federacji Rosyjskiej, żołnierzy i bojowników grup paramilitarnych do zabijania i naruszania dóbr osobistych osób obywateli Ukrainy" - wyjaśnia Kasciunas.