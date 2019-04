Siedlce. Kim jest Dejan S.? Nowe fakty o nożowniku

Dejan S., który zaatakował byłego prezydenta, usłyszał zarzuty. Pojawiają się zaskakujące fakty na jego temat. Kiedyś miał zupełnie inaczej na imię i prowadził firmę, którą zarejestrował na cmentarzu i w budynku prokuratury.

Wojciech Kudelski został zaatakowany w poniedziałek w pobliżu jego domu przy ul. Świrskiego w Siedlcach. Samorządowiec wracał z porannej mszy w kościele św. Stanisława. Podszedł do niego nieznany mu mężczyzna i zadał mu kilka ciosów nożem.

Kilka godzin po ataku zatrzymano podejrzanego . To 38-letni Dejan Apastasi S., mieszkaniec Siedlec. Jest obywatelem Polski i został zatrzymany w remontowanym domu, gdzie został wynajęty do pracy.

Jak informuje "Fakt", mężczyzna imiona Dejan Apastasi przyjął dopiero w 2018 roku. Wcześniej nazywał się Marcin i pod tym imieniem kojarzą go sąsiedzi.

Z rozmów z nimi wynika, że jego matka chorowała na schizofrenię i kilkanaście lat temu popełniła samobójstwo. Ponoć bardzo to przeżył. - Kiedyś pracowaliśmy razem. Obrotny i pracowity człowiek. Był jednak chory psychicznie. Z tego co wiem to dwa razy siedział w psychiatryku - powiedział dawny znajomy Dejana.