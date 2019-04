Siedlce. Atak na Wojciecha Kudelskiego. Policja zatrzymała 38-letniego Dejana Apastasi S.

Wojciech Kudelski został rano zaatakowany przez nieznanego napastnika. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Jak poinformował minister Joachim Brudziński, zatrzymano podejrzanego. To 38-letni Dejan Apastasi S., mieszkaniec Siedlec.

- Nie ukrywał się przed służbami, nie był zaskoczony zatrzymaniem - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy mazowieckiej policji, podinsp. Katarzyna Kucharska. Mężczyzna wkrótce trafi do komendy w Siedlcach, gdzie funkcjonariusze go przesłuchają.

Mężczyzna wkrótce trafi do komendy w Siedlcach gdzie funkcjonariusze go przesłuchają. Niedługo ma zapaść decyzja o wszczęciu śledztwa w sprawie ataku na Kudelskiego. Z uwagi na charakter tego zdarzenia wstępna kwalifikacja czynu to usiłowanie zabójstwa. Grozi za to kara dożywotniego więzienia.