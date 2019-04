Były prezydent Siedlec godzony nożem. Magdalena Adamowicz zabrała głos

Z samego rana opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o ataku na byłego prezydenta Siedlec. Politycy niechętnie odnoszą się do sprawy, inaczej niż Magdalena Adamowicz. Na Twitterze podkreśliła, że jest myślami z radnym sejmiku mazowieckiego. Nawołuje do "zatrzymania spirali nienawiści".

"Jestem myślami z zaatakowanym byłym prezydentem Siedlec Wojciechem Kudelskim . Modlę się za jego powrót do zdrowia, do rodziny. Zatrzymajmy wreszcie tę spiralę nienawiści!" - napisała na Twitterze wdowa po prezydencie Gdańska Magdalena Adamowicz.

"Panie prezydencie, jesteśmy z panem! Dramatyczne doniesienia napływają z Siedlec. Były prezydent miasta Wojciech Kudelski obecnie radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, został ugodzony ostrym narzędziem, trafił do szpitala i jest operowany. Przesyłamy z Gdańska wyrazy solidarności dla pana prezydenta, jego najbliższych i wszystkich siedlczan. Jesteśmy z wami najlepszymi myślami!" - tak brzmi z kolei wpis opublikowany na Facebooku przez Aleksandrę Dulkiewicz.

To jedne z nielicznych głosów wsparcia ze strony polityków, którzy często korzystają z mediów społecznościowych. Politycy głównie milczą - i z opozycji, i z PiS, choć to ich barwy reprezentuje raniony Wojciech Kudelski. Są wyjątki.

"Straszne. Prezydent Wojciech Kudelski to dobry człowiek i świetny samorządowiec. Ale jest z PiS- u. Wielu się to nie podobało..." - to z kolei komentarz wicemarszałek Senatu Marii Koc.