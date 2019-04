Siedlce. Wojciech Kudelski w szpitalu po ataku. Nowe fakty

Wojciech Kudelski został w poniedziałek zaatakowany ostrym przedmiotem. Były prezydent Siedlec trafił do szpitala na blok operacyjny. - Pacjent przetrwał noc - mówi Mariusz Mioduski z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego.

Do ataku doszło w poniedziałek rano w pobliżu domu Wojciecha Kudelskiego przy ul. Świrskiego w Siedlcach. Samorządowiec wracał z porannej mszy w kościele św. Stanisława. Nagle podszedł do niego nieznany mu mężczyzna. Prawdopodobnie zadał Kudelskiemu cios nożem lub innym ostrym narzędziem. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia samochodem, szukała go policja.