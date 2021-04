"Sieci": zdjęcia Ewy Kopacz w prosektorium to symbol postawy rządu w kwietniu 2010 r.

Sprawę zdjęcia byłej premier w najnowszym wydaniu przywołuje tygodnik "Sieci”. Według Ewy Stankiewicz, autorem fotografii jest Polak. "Można więc tylko spekulować. Skoro zdjęcie wykonał Polak, a Ewa Kopacz na nim ewidentnie pozuje - czy to w jej głowie narodził się pomysł, by zapewnić sobie taką osobliwą pamiątkę z moskiewskiego prosektorium?" - pytają "Sieci".

"Sieci": Kopacz nie wywiązała się ze swoich zadań

Według tygodnika, Ewa Kopacz nie wywiązała się z zadań jakie przed nią stały podczas wizyty w Moskwie tuż po katastrofie smoleńskiej. Skutkowało to - jak czytamy - dodatkową traumą dla rodzin ofiar oraz "potężnymi matactwami" w śledztwie. Według "Sieci" Ewa Kopacz ponosi winę za to, że nie zareagowała na brak właściwej współpracy między Rosjanami, a specjalistami z Polski. Zaniedbanie to doprowadziło m.in. do przypadków grzebania zwłok w niewłaściwych grobach, co wychodziło na jaw już w Polsce.