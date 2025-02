Setki miliardów euro dla Ukrainy. Szefowa niemieckie MSZ zapowiada

- Od czasu rosyjskiej inwazji my, Europejczycy, wsparliśmy Ukrainę kwotą ponad 134 miliardów euro, a same Niemcy prawie 44 miliardami euro - dodała. Baerbock obiecała także inwestycje w uzbrojenie i sprzęt wojskowy. - Jako Europejczycy będziemy ponosić większą odpowiedzialność za nasze własne bezpieczeństwo. W obliczu zagrożenia egzystencjalnego konieczny jest wspólny, duży wysiłek w celu zapewnienia naszego pokoju i dobrobytu. Koronawirus pokazał nam, do czego zdolna jest Europa. Potrzebujemy nowych inwestycji, które będą adekwatne do historycznego kamienia milowego, przed którym stoimy - podkreśliła. Publiczny niemiecki nadawca ARD przypomina, że fundusz Covidowy to łącznie 724 mld euro.