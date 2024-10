Seria silnych eksplozji w Libanie. Kryjówki i tunele Hezbollahu w ogniu

Izrael w ciągłej ofensywie na terytorium Libanu. Agencja AP udostępniła nagrania izraelskiej armii, która pokazała, jak niszczy kolejne miejsca, gdzie zdaniem premiera Netanjahu ukrywają się bojownicy Hezbollahu. Na materiałach wojska widać momenty ataków w rejonie południowego Libanu w miejscowości Muhajbib. Do uderzeń doszło w regionie zabudowy cywilnej, co budzi duże kontrowersje wśród krajów arabskich. Oprócz ataku na budynki, w których chowali się terroryści, w powietrze wysadzono szereg podziemnych tuneli, które wykorzystywał Hezbollah. Żołnierze Izraela natrafili też na dwa magazyny z bronią, która służyła bojownikom do ataków na północny Izrael. "Oddziały zlokalizowały i przeprowadziły ukierunkowane naloty na dużą sieć podziemnej infrastruktury i szybów tunelowych, które obejmowały pomieszczenia mieszkalne i zbrojownie, a także znalazły dużą ilość broni" - podała armia Izraela w oświadczeniu do nagrań.