Zmasowany atak. Izrael uderzył

Izrael gotowy do inwazji lądowej?

Na pytanie o potencjalną inwazję lądową na Gazę, Hagari odpowiedział, że izraelskie oddziały wojskowe dążą do stworzenia najpierw optymalnych warunków do jej przeprowadzenia. Zaznaczył, że jest to kluczowy element strategii, mającej na celu zminimalizowanie ryzyka dla własnych sił zbrojnych.